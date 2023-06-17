Столтенберґа просять залишитися генсеком НАТО ще на рік. Немає консенсусу щодо наступника – WP

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Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, був вищим цивільним чиновником НАТО з 2014 року. Його термін мав закінчитися минулого року, але був продовжений вдруге, щоб зберегти тверду руку біля керма після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 рік.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден і його колеги з НАТО мають обрати наступника під час зустрічі на саміті у Вільнюсі, Литва, 11-12 липня. Жоден кандидат не був запропонований публічно, і лідери зазвичай вирішують консенсусом, кого призначити.

Столтенберг провів переговори з Байденом у Вашингтоні у вівторок. За словами американського чиновника, знайомого з розмовами лідерів, Байден чітко дав зрозуміти, що він високо оцінює деяких можливих кандидатів, імена яких приватно оприлюднювалися для його наступників.

Однак чиновник сказав, що Байден передав генеральному секретарю НАТО, що «стає все більш очевидним, що серед союзників НАТО не буде консенсусу» щодо обрання нового лідера, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити приватна розмова.

Байден чітко дав зрозуміти Столтенбергу, що він буде радий, щоб він залишався тут довше — особливо з огляду на те, що війні в Україні не видно кінця та труднощам отримати Швецію як члена альянсу з 31 країни.

«Президент вважає, що Столтенберг провів чудову роботу за останні півтора року, керуючи альянсом під час вторгнення Росії», — сказав чиновник. «Йому також цілком комфортно, коли Столтенберг тримається. Він вважає, що був дуже ефективним лідером».

Чиновник не сказав, що Байден прямо попросив Столтенберга залишитися на посаді голови НАТО.

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У п'ятницю Столтенберга неодноразово запитували про його майбутнє на посаді генсека, на що він сказав: «Мені більше нічого сказати з цього приводу. Я знову і знову заявляв, що не прагну продовження. У мене немає інших планів, окрім як завершити свою роботу тут, коли мій термін на посаді закінчиться цієї осені».

Американський чиновник також сказав, що Байден високо відгукувався про прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. НАТО прагне призначити жінку на найвищу посаду, і після зустрічі з Байденом на початку цього місяця прем’єр-міністр Данії вважався фаворитом.

Але в телевізійному інтерв’ю в четвер Фредеріксен сказав: «Ні, я не на шляху до НАТО». Вона сказала, що підтримає Столтенберга, якщо він захоче продовжити свій мандат.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також чітко дав зрозуміти, що підтримає продовження Столтенберга, якщо це буде необхідно.

«Якщо ми не домовимося про кандидата на наступника, НАТО не зможе обійтися без генерального секретаря, і, звичайно, я за продовження — особливо тому, що я ціную нашу співпрацю», — сказав він журналістам.

Норвезькі ЗМІ повідомили в п'ятницю, що Байден заохочував Столтенберга залишитися на посаді.

Норвезька громадська телекомпанія NRK заявила, що «дізналася», що послання Байдена Столтенбергу «не слід зрозуміти неправильно: Єнс Столтенберг повинен ще деякий час залишатися на посаді генерального секретаря НАТО».

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відхилила свою кандидатуру. Інші можливі імена, які були названі, це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.