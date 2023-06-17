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Столтенберга просят остаться генсеком НАТО еще на год. Нет консенсуса относительно преемника - WP

Киев • УНН

 • 2711790 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Вероятно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова продлит свой срок во главе крупнейшей в мире организации безопасности, поскольку члены пытаются договориться о другом кандидате на его замену, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Столтенберга просят остаться генсеком НАТО еще на год. Нет консенсуса относительно преемника - WP

Детали

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, был высшим гражданским чиновником НАТО с 2014 года. Его срок должен был истечь в прошлом году, но был продлен во второй раз, чтобы сохранить твердую руку у руля после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

По данным СМИ, президент США Джо Байден и его коллеги по НАТО должны выбрать преемника во время встречи на саммите в Вильнюсе, Литва, 11-12 июля. Ни один кандидат не был предложен публично, и лидеры обычно решают консенсусом, кого назначить.

Столтенберг провел переговоры с Байденом в Вашингтоне во вторник. По словам американского чиновника, знакомого с разговорами лидеров, Байден четко дал понять, что он высоко оценивает некоторых возможных кандидатов, имена которых частным образом обнародовались для его преемников.

Однако чиновник сказал, что Байден передал генеральному секретарю НАТО, что «становится все более очевидным, что среди союзников НАТО не будет консенсуса» в отношении избрания нового лидера, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить частный разговор.

Байден ясно дал понять Столтенбергу, что он будет рад, чтобы он оставался здесь дольше — особенно учитывая, что войне в Украине не видно конца и трудности с получением Швеции в качестве члена альянса из 31 страны.

«Президент считает, что Столтенберг проделал отличную работу за последние полтора года, руководя альянсом во время вторжения россии», — сказал чиновник. «Ему также вполне комфортно, когда Столтенберг держится. Он считает, что был очень эффективным лидером».

Чиновник не сказал, что Байден прямо попросил Столтенберга остаться на посту главы НАТО.

Добавим

В пятницу Столтенберга неоднократно спрашивали о его будущем на посту генсека, на что он сказал: «Мне больше нечего сказать по этому поводу. Я снова и снова заявлял, что не стремлюсь к продолжению. У меня нет других планов, кроме как завершить свою работу здесь, когда мой срок на посту истечет этой осенью».

Американский чиновник также сказал, что Байден высоко отзывался о премьер-министре Дании Метте Фредериксен. НАТО стремится назначить женщину на высший пост, и после встречи с Байденом в начале этого месяца премьер-министр Дании считался фаворитом.

Но в телевизионном интервью в четверг Фредериксен сказал: «Нет, я не на пути в НАТО». Она сказала, что поддержит Столтенберга, если он захочет продлить свой мандат.

Министр обороны Германии Борис Писториус также четко дал понять, что поддержит продление Столтенберга, если это будет необходимо.

«Если мы не договоримся о кандидате на преемника, НАТО не сможет обойтись без генерального секретаря, и, конечно, я за продление — особенно потому, что я ценю наше сотрудничество», — сказал он журналистам.

Норвежские СМИ сообщили в пятницу, что Байден поощрял Столтенберга остаться в должности.

Норвежская общественная телекомпания NRK заявила, что «узнала», что послание Байдена Столтенбергу «не следует понять неправильно: Йенс Столтенберг должен еще некоторое время оставаться на посту генерального секретаря НАТО».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отклонила свою кандидатуру. Другие возможные имена, которые были названы, это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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