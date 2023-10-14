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Столтенберг заявив, що завжди є ризик, що путін може спробувати заморозити війну

Столтенберг заявив, що завжди є ризик, що путін може спробувати заморозити війну

Київ • УНН

 • 717839 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Завжди є ризик, що російський диктатор володимир путін може спробувати заморозити війну проти України. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг г в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Хоча війни за своєю природою є непередбачуваними й ніхто не може точно передбачити, як саме ця війна розвиватиметься. Звісно ми сподіваємося, що ми зможемо мати справедливий та довготривалий мир так швидко, як це можливо. Ми працюємо, щоб досягти цього. Але найкоротший шлях до миру — це надання військової підтримки Україні”, — сказав Столтенберг.

Він зазначив, що шлях до миру полягає через військову підтримку Україні, щоб показати москві, що вона не зможе досягти перемоги на полі бою.

Столтенберг зауважив, що завжди є ризик, що путін може заморозити війну.

“Звісно, завжди є ризик, що путін це робить. Ми бачили, що він намагається зробити все, що може, щоб завдати українцям звільняти свої свою землю. Ми продовжимо підтримку, ми продовжимо стояти поруч з Україною. Ми робимо це, тому що українська битва — це наша битва, українська безпека — це наша безпека”, — наголосив Столтенберг.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія розглядає різні сценарії щодо війни на найближчі роки. Один із них — особливо небезпечний. Ідеться про те, що рф шукає можливості замороження агресії, щоб адаптуватися. кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал до 2028 року. У них буде достатньо сили атакувати інші країни.

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