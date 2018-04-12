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Столтенберг заявив, що у Росії зростає готовність застосування ядерної зброї

Столтенберг заявив, що у Росії зростає готовність застосування ядерної зброї

Київ • УНН

 • 11176 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. НАТО стурбовані діями Росії в Україні, Грузії та Сирії, а також модернізацією ядерного арсеналу РФ. Готовність його використання зростає. Про це в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН.

"Ми дивимося на країну, яка значно оновилася, ми дивимося на країну, яка застосувала свої війська проти України і розгорнула свої війська в Молдові і Грузії проти волі цих країн. Москва підтримує режим Асада в Сирії і влаштовує кібератаки навіть в урядовій мережі Німеччини. І це ще не все, що турбує, Росія модернізує свій ядерний арсенал, поріг його використання опускається", - заявив Генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг вже заявляв, що Росія модернізує ядерну зброю, НАТО необхідно посилити ядерне стримування.

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