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Столтенберг заявил, что у России растет готовность использования ядерного оружия

Столтенберг заявил, что у России растет готовность использования ядерного оружия

Киев  •  УНН

 • 11174 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. НАТО обеспокоены действиями России в Украине, Грузии и Сирии, а также модернизацией ядерного арсенала РФ. Готовность его использования растет. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

"Мы смотрим на страну, которая значительно обновилась, мы смотрим на страну, которая использовала свои войска против Украины и развернула свои войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Москва поддерживает режим Асада в Сирии и устраивает кибератаки даже в правительственной сети Германии. И это еще не все, что беспокоит, Россия модернизирует свой ядерный арсенал, порог его использования опускается", - заявил Генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг уже заявлял, что Россия модернизирует ядерное оружие, НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание.

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