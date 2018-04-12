Столтенберг заявил, что у России растет готовность использования ядерного оружия

"Мы смотрим на страну, которая значительно обновилась, мы смотрим на страну, которая использовала свои войска против Украины и развернула свои войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Москва поддерживает режим Асада в Сирии и устраивает кибератаки даже в правительственной сети Германии. И это еще не все, что беспокоит, Россия модернизирует свой ядерный арсенал, порог его использования опускается", - заявил Генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг уже заявлял, что Россия модернизирует ядерное оружие, НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание.