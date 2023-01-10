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Столтенберг: запаси зброї ЄС та НАТО виснажуються, але ми продовжимо підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив, що союзники Альянсу та члени ЄС виснажили свої запаси зброї, щоб надати підтримку Україні. Він додав, що попри це країни продовжать надавати військову допомогу Києву для боротьби з російською агресією, передає УНН.

Столтенберг: запаси зброї ЄС та НАТО виснажуються, але ми продовжимо підтримку України

Цитата

"Ви маєте рацію в тому, що союзники по НАТО та члени ЄС виснажили свої запаси, щоб надати підтримку Україні, і це було правильно. Нам потрібно використовувати наші можливості, наші запаси, наші боєприпаси, щоб підтримати Україну.

Я сказав союзникам по НАТО: якщо їм доведеться вибирати між виконанням усіх інструкцій НАТО щодо запасів та їх можливостями або підтримкою України, важливіше підтримувати Україну", - сказав генсек.

Деталі

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення рф країни НАТО змогли надати "безпрецедентний рівень" підтримки Україні. Столтенберг зазначив, що оскільки запаси зброї вичерпуються, було ухвалено рішення збільшити обсяги виробництва боєприпасів та військового обладнання під час зустрічі міністрів оборони Альянсу восени 2022 року.

"Ми також маємо давні процеси оборонного планування та цілі щодо можливостей для кожного союзника, включаючи запаси та боєприпаси. Ми їх розробляємо, щоб у нас було достатньо запасів як для захисту власної території, так і для підтримки України", - зауважив він.

Генсек також зауважив, що НАТО спільно з Євросоюзом шукає шляхи, як координувати спільні зусилля у підтримці України.

"Через це ми маємо нарощувати виробництво, звичайно, у країнах-союзниках ЄС та НАТО, а також у країнах, які не є членами Європейського Союзу. Ми також безпосередньо співпрацювали з промисловістю, і вони зараз нарощують виробництво", - підсумував він.

Нагадаємо

Сьогодні, 10 січня, ЄС та НАТО підписали свою третю спільну декларацію про співробітництво. Із заявами за підсумками підписання вийшли голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель та Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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