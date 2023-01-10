Столтенберг: запасы оружия ЕС и НАТО истощаются, но мы продолжим поддержку Украины

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"Вы правы в том, что союзники по НАТО и члены ЕС истощили свои запасы, чтобы оказать поддержку Украине, и это было правильно. Нам нужно использовать наши возможности, наши запасы, наши боеприпасы, чтобы поддержать Украину".

Я сказал союзникам по НАТО: если им придется выбирать между выполнением всех инструкций НАТО по запасам и их возможностям или поддержке Украины, важнее поддерживать Украину", - сказал Генсек.

Детали

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россии страны НАТО смогли предоставить "беспрецедентный уровень" поддержки Украине. Столтенберг отметил, что поскольку запасы оружия иссякают, было принято решение увеличить объемы производства боеприпасов и военного оборудования во время встречи министров обороны Альянса осенью 2022 года.

"У нас также есть давние процессы оборонного планирования и цели по возможностям для каждого союзника, включая запасы и боеприпасы. Мы их разрабатываем, чтобы у нас было достаточно запасов как для защиты собственной территории, так и для поддержки Украины", - отметил он.

Генсек также отметил, что НАТО совместно с Евросоюзом ищет пути, как координировать совместные усилия по поддержке Украины.

"По этой причине мы должны наращивать производство, конечно, в странах-союзниках ЕС и НАТО, а также в странах, которые не являются членами Европейского Союза. Мы также непосредственно сотрудничали с промышленностью, и они сейчас наращивают производство", - подытожил он.

Напомним

Сегодня, 10 января, ЕС и НАТО подписали свою третью общую декларацию о сотрудничестве. С заявлениями по итогам подписания вышли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.