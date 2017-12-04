Столтенберг: Україна має сама визначитись, чи подавати заявку на вступ у НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і чи проводити референдум з цього питання. Про це заявив керівник НАТО Йєнс Столтенберг напередодні зустрічей у брюссельській штаб-квартирі голів зовнішньополітичних відомств держав альянсу, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Україні самій вирішувати, чи ставати їй знову країною-претендентом і чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО. Також їй вирішувати, чи проводити з цього приводу референдум, а чи визначатися якимось іншим шляхом. Це національне рішення України”, — заявив Й.Столтенберг.
При цьому він зауважив, що те, чи має НАТО далі розширюватися чи приймати до свого складу нових членів, вирішують не лише країни-претенденти, а й 29 держав-союзниць. Він додав, що це рішення ухвалюється консенсусом, а факт цьогорічного приєднання Чорногорії свідчить про те, що двері організації залишаються відчиненими.
Генеральний секретар НАТО зазначив, що на нинішньому етапі важливим є те, що Україна зосереджена на реформах своєї системи безпеки й оборони.
“Важливо те, що Україна наразі зосереджена на реформах. І незалежно від питання членства, реформи українських оборонних і безпекових установ, модернізація Збройних сил, все її практичне співробітництво із НАТО та її державами-союзницями є важливими. Це зміцнить Україну, зробить її витривалішою, а це в свою чергу буде значним досягненням і у сенсі членства”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, 1 грудня Президент України Петро Порошенко анонсував референдуми про вступ до НАТО і членство в ЄС.