Столтенберг: Україна має сама визначитись, чи подавати заявку на вступ у НАТО

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і чи проводити референдум з цього питання. Про це заявив керівник НАТО Йєнс Столтенберг напередодні зустрічей у брюссельській штаб-квартирі голів зовнішньополітичних відомств держав альянсу, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.