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Столтенберг: Украина должна сама определиться, подавать ли заявку на членство в НАТО

Столтенберг: Украина должна сама определиться, подавать ли заявку на членство в НАТО

Киев  •  УНН

 • 9596 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина сама должна определиться, подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО и проводить ли референдум по этому вопросу. Об этом заявил руководитель НАТО Йенс Столтенберг накануне встреч в брюссельской штаб-квартире глав внешнеполитических ведомств государств альянса, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли заявку на присоединение к НАТО. Также ей решать, проводить ли по этому поводу референдум, или же определяться каким-то другим путем. Это национальное решение Украины", - заявил Й.Столтенберг.

При этом он отметил, что то, должно ли дальше НАТО расширяться и принимать в свой состав новых членов, решают не только страны-претенденты, но и 29 государств-союзников. Он добавил, что это решение принимается консенсусом, а факт нынешнего присоединения Черногории свидетельствует о том, что двери организации остаются открытыми.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны.

"Важно то, что Украина сейчас сосредоточена на реформах. И независимо от вопроса членства, реформы украинских оборонных и учреждений, модернизация Вооруженных сил, все ее практическое сотрудничество с НАТО и государствами-союзницами важно. Это укрепит Украину, сделает ее более выносливой, а это в свою очередь будет значительным достижением и в смысле членства", - заявил он.

Как сообщал УНН, 1 декабря Президент Украины Петр Порошенко анонсировал референдумы о вступлении в НАТО и членстве в ЕС.

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