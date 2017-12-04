Столтенберг: Украина должна сама определиться, подавать ли заявку на членство в НАТО

"Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли заявку на присоединение к НАТО. Также ей решать, проводить ли по этому поводу референдум, или же определяться каким-то другим путем. Это национальное решение Украины", - заявил Й.Столтенберг.

При этом он отметил, что то, должно ли дальше НАТО расширяться и принимать в свой состав новых членов, решают не только страны-претенденты, но и 29 государств-союзников. Он добавил, что это решение принимается консенсусом, а факт нынешнего присоединения Черногории свидетельствует о том, что двери организации остаются открытыми.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны.

"Важно то, что Украина сейчас сосредоточена на реформах. И независимо от вопроса членства, реформы украинских оборонных и учреждений, модернизация Вооруженных сил, все ее практическое сотрудничество с НАТО и государствами-союзницами важно. Это укрепит Украину, сделает ее более выносливой, а это в свою очередь будет значительным достижением и в смысле членства", - заявил он.

Как сообщал УНН, 1 декабря Президент Украины Петр Порошенко анонсировал референдумы о вступлении в НАТО и членстве в ЕС.