Столтенберг привітав Україну з Днем Незалежності: можете розраховувати на НАТО стільки, скільки потрібно

Цитата

"У День Незалежності України я віддаю шану сміливим українським жінкам та чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. НАТО підтримує Україну з моменту здобуття нею незалежності, і ви можете продовжувати розраховувати на НАТО стільки, скільки потрібно. Україна переможе!" - написав Столтенберг у Twitter.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m

Доповнення

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала всіх українців з Днем Незалежності, наголосивши на тому, що Україна обов’язково переможе.