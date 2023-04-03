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Столтенберг: на Комісії Україна-НАТО обговорять розробку багаторічної програми підтримки Києва

Столтенберг: на Комісії Україна-НАТО обговорять розробку багаторічної програми підтримки Києва

Київ • УНН

 • 836646 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У вівторок, 4 квітня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Міністри закордонних справ Альянсу обговорять початок роботи над розробкою багаторічної програми підтримки України, повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції напередодні зустрічі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Міністри закордонних справ НАТО зустрінуться у важливий для нашої безпеки момент. Завтра ми проведемо комісію Україна-НАТО з міністром закордонних справ (України Дмитром - ред.) Кулебою, щоб розглянути питання військової агресії росії та адресувати Києву нашу підтримку.

Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але коли вона закінчиться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. Історія не повториться. Ми не можемо допустити, щоб росія продовжувала загрожувати європейській безпеці", - наголосив Столтенберг.

Деталі

Генеральний секретар вкотре привітав "Формулу миру" Президента України Володимира Зеленського, яка підтримує принципи, що лежать в основі Статуту ООН, та забезпечує основу для стабільного миру. Він повторив, що на сьогодні немає жодних ознак того, що російський диктатор володимир путін готується до миру - "він готується до нової війни".

Столтенберг наголосив, що у зв'язку з цим Альянс "єдиний у своїй рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". Він нагадав, що країни-союзники вже надали 65 мільярдів доларів військової допомоги Києву, а також привітав надходження сучасних бойових танків та іншої військової техніки. 

Також він повідомив, що міністри обговорять шляхи посилення підтримки України, зокрема "шляхом продовження зміцнення збройних сил України та підтримки переходу від радянської епохи до обладнання та доктрини НАТО".

Цитата

"Наша підтримка - довгострокова. Тому я очікую, що міністри погодяться розпочати роботу над розробкою багаторічної програми для України", - повідомив Генсек.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснить робочий візит до Брюсселя, зокрема, для участі в офіційному засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яке проводять вперше з 2017 року.

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