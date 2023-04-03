Столтенберг: на Комиссии Украина-НАТО обсудят разработку многолетней программы поддержки Киева

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"Министры иностранных дел НАТО встретятся в важный для нашей безопасности момент. Завтра мы проведем комиссию Украина-НАТО с министром иностранных дел (Украины Дмитрием - ред.) Кулебой, чтобы рассмотреть вопрос военной агрессии россии и адресовать Киеву нашу поддержку.

Мы не знаем, когда эта война закончится, но когда она закончится, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию. История не повторится. Мы не можем допустить, чтобы россия продолжала угрожать европейской безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Генеральный секретарь в очередной раз приветствовал "Формулу мира" Президента Украины Владимира Зеленского, которая поддерживает принципы, лежащие в основе устава ООН и обеспечивает основу для стабильного мира. Он повторил, что на сегодня нет никаких признаков того, что российский диктатор владимир путин готовится к миру - "он готовится к новой войне".

Столтенберг подчеркнул, что в связи с этим Альянс "един в своей решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Он напомнил, что страны-союзники уже предоставили 65 миллиардов долларов военной помощи Киеву, а также приветствовал поступление современных боевых танков и другой военной техники.

Также он сообщил, что министры обсудят пути усиления поддержки Украины, в частности "путем продолжения укрепления вооруженных сил Украины и поддержки перехода от советской эпохи к оборудованию и доктрине НАТО".

"Наша поддержка - долгосрочная. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать работу над разработкой многолетней программы для Украины", - сообщил генсек.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля совершит рабочий визит в Брюссель, в частности, для участия в официальном заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которое проводят впервые с 2017 года.