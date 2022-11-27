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Столицю замело снігом: киян закликали відмовитися від авто

Столицю замело снігом: киян закликали відмовитися від авто

Київ • УНН

 • 1428989 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Через снігопад у Києві жителів столиці попросили без нагальної потреби не користуватися власним авто. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram мера міста Віталія Кличка.

Цитата

"Синоптики прогнозують сьогодні снігопад у столиці. Невеликий сніжок уже йде. Всі служби готові до зміни погодних умов та прибирання міста. (...) Будь ласка, під час негоди не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби", – написав Кличко.

Деталі

Також мер закликав не паркуватися на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. А пішоходам Кличко порадив носити в темну пору одяг зі світловідбиваючими.

Нагадаємо

У Києві запрацювали "Пункти незламності", де можна випити гарячого чаю та зарядити гаджети. Водночас кияни скаржаться на роботу пунктів, тому їх збираються проінспектувати.

Українські Національні Новини

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