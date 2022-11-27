Столицу замело снегом: киевлян призвали отказаться от авто

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"Синоптики прогнозируют сегодня снегопад в столице. Небольшой снежок уже идет. Все службы готовы к изменению погодных условий и уборке города. (...) Пожалуйста, во время непогоды не выезжайте на собственных авто без необходимости", – написал Кличко.

Детали

Также мэр призвал не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. А пешеходам Кличко посоветовал носить в темное время одежду со светоотражающими.

Напомним

В Киеве заработали "Пункты несокрушимости", где можно выпить горячий чай и зарядить гаджеты. В то же время киевляне жалуются на работу пунктов, поэтому их собираются проинспектировать.