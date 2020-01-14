Столиця зранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Станом на 9:15 у Києві помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять проспекти Перемоги, Валерія Лобановсього та Голосіївський проспект. Ускладнено рух транспорту на вулиці Миколи Грінченка, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка та вулиці Бульварно-Кудрявській.
Також помітне ускладнення руху транспорту на вулиці Михайла Грушевського, Кловському узвозі, Набережному шосе, вулиці Михайла Бойчука.
Рух транспорту перекрито на вулиці Антоновича біля Либідської площі у зв’язку з ремонтними роботами.
На лівому березі Києва ускладнено на проспекті Соборності, частково на Броварському проспекті та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Північному та Південному мостах рух ускладнено у напрямку правого берега, Дарницьким, Патона та мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, вчора, 13 січня, біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси. Під асфальт провалилася маршрутка з пасажирами. У результаті прориву госпіталізовано 7 осіб.