Столица утром стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. По состоянию на 9:15 в Киеве заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспекты Победы, Валерия Лобановского и Голосеевский проспект. Затруднено движение транспорта на улице Николая Гринченко, улице Жилянской, бульваре Тараса Шевченко и улице Бульварно-Кудрявской.
Также заметно осложнение движения транспорта на улице Михаила Грушевского, Кловском спуске, Набережном шоссе, улице Михаила Бойчука.
Движение транспорта перекрыто на улице Антоновича у Лыбидской площади в связи с ремонтными работами.
На левом берегу Киева затруднено на проспекте Соборности, частично на Броварском проспекте и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Северном и Южном мостах движение затруднено в направлении правого берега, Дарницким, Патона и мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, вчера, 13 января, возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотрассы. Под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами. В результате прорыва госпитализированы 7 человек.