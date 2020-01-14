Столица утром стоит в пробках

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113372 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118070 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116520 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133125 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107189 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109002 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108848 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131988 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130737 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197660 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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КИЕВ. 14 января. УНН. По состоянию на 9:15 в Киеве заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоят проспекты Победы, Валерия Лобановского и Голосеевский проспект. Затруднено движение транспорта на улице Николая Гринченко, улице Жилянской, бульваре Тараса Шевченко и улице Бульварно-Кудрявской.

Также заметно осложнение движения транспорта на улице Михаила Грушевского, Кловском спуске, Набережном шоссе, улице Михаила Бойчука.

Движение транспорта перекрыто на улице Антоновича у Лыбидской площади в связи с ремонтными работами.

На левом берегу Киева затруднено на проспекте Соборности, частично на Броварском проспекте и проспекте Бажана.

Движение на мостах: на Северном и Южном мостах движение затруднено в направлении правого берега, Дарницким, Патона и мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, вчера, 13 января, возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотрассы. Под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами. В результате прорыва госпитализированы 7 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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