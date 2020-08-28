Столиця вшанує пам’ять захисників України: заплановані заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Столиця вшановуватиме пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, повідомляє УНН.
Відповідно до Указу Президента України Дня пам’яті захисників України відзначають щорічно 29 серпня. У Київській міській державній адміністрації затверджено план заходів із підготовки та відзначення у столиці Дня пам’яті захисників України.
29 серпня о 12:00 на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору заплановане проведення меморіального заходу, присвяченого Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Із 29 серпня до 1 вересня на Михайлівській площі працюватиме фотовиставка “Іловайськ. Спогади. 2014”.
Окрім того, на Михайлівській площі 29 серпня об 11:00 усі охочі зможуть відвідати арт-проєкт “Жива пам’ять”, присвячений пам’яті загиблих в російсько-українській війні (інформаційно-просвітницькі стенди). Арт-проєкт працюватиме до 29 вересня.
У кінотеатрі “Київська Русь” 29 серпня відбудуться покази сучасних тематичних військово-патріотичних фільмів. Зокрема, 29 серпня о 18:00 в кінотеатрі “Київська Русь” відбудеться показ фільму “Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”.
29 серпня о 13:00 відбудеться онлайн-марафон, присвячений вшануванню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України “Доба пам’яті”. Онлайн марафон збирає патріотів України, щоб віддати велику шану родинам захисників України та віддати борг героям — кращим українським жінкам та чоловікам, які стали справжньою українською легендою.
Також 29 серпня демонструватимуть тематичні експозиції Національного військово-історичного музею України.
30 серпня о 12:00 проведуть книжкову конференцію “Історії героїв війни за незалежність України” в кінотеатрі “Київська Русь”.
26 вересня запланований всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”.
У День пам’яті захисників України приспустять Державний Прапор України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.
29 серпня о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам’яті за захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
На час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.
Також на знак вшанування пам’яті захисників України 29 серпня о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач.
У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.
Як повідомили у КМДА, заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.