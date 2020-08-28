Столица почтит память защитников Украины: запланированные мероприятия

В соответствии с Указом Президента Украины Дня памяти защитников Украины отмечается ежегодно 29 августа. В Киевской городской государственной администрации утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию в столице Дня памяти защитников Украины.

29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка "Иловайск. Воспоминания. 2014".

Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект "Живая память", посвященный памяти погибших в русско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Арт-проект будет работать до 29 сентября.

В кинотеатре "Киевская Русь" 29 августа состоятся показы современных тематических военно-патриотических фильмов. В частности, 29 августа в 18:00 в кинотеатре "Киевская Русь" состоится показ фильма "Иловайск 2014 Батальон" Донбасс ".

29 августа в 13:00 состоится онлайн-марафон, посвященный памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины "Время памяти". Онлайн марафон собирает патриотов Украины, чтобы отдать большое уважение семьям защитников Украины и отдать долг героям - лучшим украинским женщинам и мужчинам, которые стали настоящей украинской легендой.

Также 29 августа будут демонстрировать тематические экспозиции Национального военно-исторического музея Украины.

30 августа в 12:00 проведут книжную конференцию "Истории героев войны за независимость Украины" в кинотеатре "Киевская Русь".

26 сентября запланирован всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины".

В День памяти защитников Украины будут приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

29 августа в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания в память о защитниками Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

На время минуты молчания будет остановлена работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где становлении непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прервано трансляции радио- и телепередач.

В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будет ограничена.

Как сообщили в КГГА, мероприятия ко Дню памяти защитников Украины также пройдут во всех районах столицы.