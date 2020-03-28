Столиця чекає від МОЗ протоколи для лікування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Столиця, так само як і решта регіонів України, очікують від Міністерства охорони здоров’я протокол для лікування хворих на коронавірус. Про це УНН повідомили у прес-службі першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
“Ми чекаємо протоколів МОЗ”, — зазначили там.
Зазначимо, що в документі має бути прописано, які препарати та за яких симптомів мають призначатися пацієнтам. З досвіду інших країн відомо, що з коронавірусом ефективно бореться, наприклад, препарат від ревматоїдного артриту. Але нині в Україні немає єдиного протоколу призначення ліків. При тому, що лабораторно підтверджено вже понад 300 випадків інфікування.
Відсутність такого протоколу заважає зокрема і українським фармвиробникам зосередити свою діяльність на випуску потрібних ліків.
На такий протокол очікують лікарі по всій країні.
Крім того, за “медреформою Супрун”, з 1 квітня, якраз на період піку епідемії, вчені-інфекціоністи, які зараз консультують в опорних лікарнях, більше не зможуть цього робити, адже доступ до лікарень їм буде закритий.