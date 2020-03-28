Столица ждет от Минздрава протоколы для лечения больных COVID-19

"Мы ждем протоколов Минздрава", - отметили там.

Отметим, что в документе должно быть прописано, какие препараты и при каких симптомов должны назначаться пациентам. По опыту других стран известно, что с коронавирусом эффективно борется, например, препарат от ревматоидного артрита. Но сейчас в Украине нет единого протокола назначения лекарств. При том, что лабораторно подтверждено уже более 300 случаев инфицирования.

Отсутствие такого протокола мешает в том числе и украинским фармпроизводителям сосредоточить свою деятельность на выпуске нужных лекарств.

Такой протокол ожидают врачи по всей стране.

Кроме того, из-за "медреформы Супрун", с 1 апреля, как раз в период пика эпидемии, ученые-инфекционисты, которые сейчас консультируют в опорных больницах, больше не смогут этого делать, ведь доступ в больницы им будет закрыт.