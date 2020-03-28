Столица ждет от Минздрава протоколы для лечения больных COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80558 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96056 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101524 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100879 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108589 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96266 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104165 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106318 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131298 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130394 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Столица ждет от Минздрава протоколы для лечения больных COVID-19

Столица ждет от Минздрава протоколы для лечения больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17455 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Столица, так же как и остальные регионы Украины, ожидают от Министерства здравоохранения протокол для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Мы ждем протоколов Минздрава", - отметили там.

Отметим, что в документе должно быть прописано, какие препараты и при каких симптомов должны назначаться пациентам. По опыту других стран известно, что с коронавирусом эффективно борется, например, препарат от ревматоидного артрита. Но сейчас в Украине нет единого протокола назначения лекарств. При том, что лабораторно подтверждено уже более 300 случаев инфицирования.

Отсутствие такого протокола мешает в том числе и украинским фармпроизводителям сосредоточить свою деятельность на выпуске нужных лекарств.

Такой протокол ожидают врачи по всей стране.

Кроме того, из-за "медреформы Супрун", с 1 апреля, как раз в период пика эпидемии, ученые-инфекционисты, которые сейчас консультируют в опорных больницах, больше не смогут этого делать, ведь доступ в больницы им будет закрыт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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