Столичну станцію метро "Петрівка" хочуть перейменувати на "Почайну"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Київраді з'явилася ідея перейменувати станцію метро "Петрівка" у "Почайну". Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Київського метрополітену у Facebook, передає УНН.
Як зазначено на сторінці метрополітену, зміна назв - не новинка.
"За 56 років роботи уже перейменовано 13 станцій, причому одну аж двічі (Площа Калініна - Площа Жовтневої революції - Майдан Незалежності), - зазначено на сторінці.
Крім того, користувачам сомережі запропонували долучатись до обговорення такої ініціативи.