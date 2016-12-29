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Столичну станцію метро "Петрівка" хочуть перейменувати на "Почайну"

Київ • УНН

 • 9705 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Київраді з'явилася ідея перейменувати станцію метро "Петрівка" у "Почайну". Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Київського метрополітену у Facebook, передає УНН.

Як зазначено на сторінці метрополітену, зміна назв - не новинка.

"За 56 років роботи уже перейменовано 13 станцій, причому одну аж двічі (Площа Калініна - Площа Жовтневої революції - Майдан Незалежності), - зазначено на сторінці.

Крім того, користувачам сомережі запропонували долучатись до обговорення такої ініціативи.

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