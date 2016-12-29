Столичную станцию метро "Петровка" хотят переименовать в "Почайную"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киевсовете появилась идея переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайную". Об этом говорится в сообщении на официальной странице Киевского метрополитена в Facebook, передает УНН.
Как указано на странице метрополитена, изменение названий - не новинка.
"За 56 лет работы уже переименован 13 станций, причем одну аж дважды (Площадь Калинина - площадь Октябрьской революции - Майдан Незалежности), - говорится на странице.
Кроме того, пользователям соцсети предложили приобщаться к обсуждению такой инициативы.