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MIM-104 Patriot

Столичного чиновника і директора турфірми зловили на підробці паспорта

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Правоохоронці затримали посадову особу Солом’янського ДМС у місті Києві, співвласницю туристичної фірми, а також посередника, які за 260 тис. грн виготовили пакет підробних документів для незаконного переправлення особи через державний кордон. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.

Столичного чиновника і директора турфірми зловили на підробці паспорта

"На цей час учасникам злочинної схеми готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання на строк до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - розповіли у прокуратурі.

За інформації прес-служби, задокументовано одержання директором туристичної фірми 4300 євро за виготовлення на замовлення особи паспорту громадянина Чехії для виїзду за кордон, чеської ID-картки та чеського посвідчення водія.

"Надалі директор турфірми за 18 тисяч доларів США погодилася організувати виготовлення цій же особі підробленого пакету документів – паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, посвідчення водія, паспорту громадянина України для виїзду за кордон, за що отримала аванс у розмірі 260 тисяч гривень", - зазначили у прес-службі.

У свою чергу, розповіли у відомстві, посадова особа Солом’янського ДМС у місті Києві, яка теж входила у злочинну групу, за грошову винагороду погодилась виготовити замовнику підроблений паспорт громадянина України, і на підставі вказаного підробленого документу прийняла його анкету для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Як повідомляв УНН, прокуратура Києва оголосила екс-посадовцю Деснянської РДА підозру у розтраті

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