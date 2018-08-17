Столичного чиновника и директора турфирмы поймали на подделке паспорта

"В настоящее время участникам преступной схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины), а также ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - рассказали в прокуратуре.

По информации пресс-службы, задокументировано получение директором туристической фирмы 4300 евро за изготовление по заказу лица паспорта гражданина Чехии для выезда за границу, чешской ID-карты и чешского водительского удостоверения.

"В дальнейшем директор турфирмы за 18 тысяч долларов США согласилась организовать изготовление этому же лицу поддельного пакета документов - паспорта гражданина Украины, справки о присвоении идентификационного номера, удостоверения водителя, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, за что получила аванс в размере 260 тысяч гривен" , - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, рассказали в ведомстве, должностное лицо Соломенского ГМС в Киеве, которое тоже входило в преступную группу, за денежное вознаграждение согласилось изготовить заказчику поддельный паспорт гражданина Украины, и на основании указанного поддельного документа приняло его анкету для изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщал УНН, прокуратура Киева объявила экс-чиновнику Деснянской РГА подозрение в растрате.