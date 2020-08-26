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Столичний суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира “Беркута”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва виправдав суддю, яка звільнила з-під варти та безпідставно застосувала запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно командира “Беркуту”, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Столичний суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира “Беркута”

“Шевченківським районним судом міста Києва ухвалено виправдувальний вирок судді Печерського районного суду міста Києва, яка обвинувачувалась у постановленні завідомо неправосудних рішень”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що згідно матеріалів слідства, суддя Печерського районного суду міста Києва у 2014 році своїм рішенням незаконно звільнила з-під варти колишнього командира роти спецпідрозділу “Беркут”, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, та безпідставно застосувала відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, іншим рішенням вказана суддя скасувала постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання адвоката щодо закриття кримінального провадження, зобов’язавши прокурора прийняти таке рішення.

За результатами досудового розслідування судді було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 375 КК України та обвинувальний акт 18.05.2015 був скерований до суду для розгляду по суті.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

“За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва дійшов висновку про відсутність в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень. Прокуратура з таким рішенням не погоджується та готує апеляційну скаргу”, — додається у повідомленні.

Так, мова йде про суддю Світлану Волкову. Так, 19 вересня 2014 року Печерський районний суд Києва змінив на домашній арешт з тримання під вартою ексберкутівцю Дмитру Садовнику, який згодом зник. Водночас судді Світлані Волковій, яка відпустила ексберкутівця, було вручено підозру за ч.2. ст. 375.

Також повідомлялося, що у 2016 році Вища рада юстиції вирішила направити до Верховної Ради подання про звільнення судді Печерського районного суду Києва Світлани Волкової у зв’язку з порушенням присяги судді.

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