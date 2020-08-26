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Столичный суд оправдал судью, которая освободила из-под стражи командира "Беркута"

Киев • УНН

 • 13047 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева оправдал судью, которая освободила из-под стражи и безосновательно применила меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении командира "Беркута", подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Столичный суд оправдал судью, которая освободила из-под стражи командира "Беркута"

"Шевченковским районным судом города Киева принято оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, которая обвинялась в постановлении заведомо неправосудных решений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободила из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана, и безосновательно применила в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, другим решением указанная судья отменила постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора принять такое решение.

По результатам предварительного расследования судьи было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 375 УК Украины и обвинительный акт 18.05.2015 был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

"По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений. Прокуратура с таким решением не согласна и готовит апелляционную жалобу", - добавляется в сообщении.

Речь идет о судье Светлане Волковой. Так, 19 сентября 2014 года Печерский районный суд Киева изменил на домашний арест с содержания под стражей экс-беркутовцу Дмитрию Садовнику, который впоследствии исчез. В то же время судье Светлане Волковой, которая отпустила экс-беркутовца, было вручено подозрение по ч.2. ст. 375.

Также сообщалось, что в 2016 году Высший совет юстиции решил направить в Верховную Раду представление об увольнении судьи Печерского районного суда Киева Светланы Волковой в связи с нарушением присяги судьи.

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