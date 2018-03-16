Столичний нотаріус допоміг "віджати" ТЦ вартістю 120 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві викрито приватного нотаріуса, чиї дії призвели до рейдерського захоплення торгівельного центру вартістю близько 120 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 2 повідомлено про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який сприяв рейдерському захопленню майнового комплексу — торгівельного центру у м. Києві площею понад 4 тис. кв. м. вартістю майже 120 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що нотаріус зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у розмірі 18 тис. дол. незаконно здійснив державну реєстрацію речових прав на вказаний об’єкт нерухомості, на сторонніх осіб.

В результаті протиправних дій приватного нотаріуса майно вибуло з законного володіння власників.

У ході слідства злочинну схему вдалося викрити, а об’єкт нерухомості повернути законним власникам.

Наразі приватному нотаріусу повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206 — 2 КК України (зловживанні повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану із наданням публічних послуг та пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів, з використанням підроблених документів, яке заподіяли велику шкоду.) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві викрито організоване злочинне угруповання у складі адвокатів, нотаріуса, екс-судді та інших осіб, які розробили схему заволодіння рухомим та нерухомим майном померлих.

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