Столичный нотариус помог "отжать" ТЦ стоимостью 120 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве разоблачены частного нотариуса, чьи действия привели к рейдерскому захвату торгового центра стоимостью около 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой №2 сообщено о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату имущественного комплекса - торгового центра в.Киеве площадью более 4 тыс.кв.м. стоимостью почти 120 млн грн", - говорится в сообщении.
По результатам проведенного предварительного расследования установлено, что нотариус злоупотребляя своими полномочиями, с целью получения неправомерной выгоды в размере 18 тыс. долл. незаконно осуществил государственную регистрацию прав на указанный объект недвижимости, на посторонних лиц.
В результате противоправных действий частного нотариуса имущество выбыло из законного владения владельцев.
В ходе следствия преступную схему удалось разоблачить, а объект недвижимости вернуть законным владельцам.
Сейчас частному нотариусу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206 - 2 УК Украины (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг и пособничество в противоправном завладении имуществом предприятия, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, которое причинили крупный ущерб.) И решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве разоблачена организованная преступная группировка в составе адвокатов, нотариуса, экс-судьи и других лиц, разработали схему завладения движимым и недвижимым имуществом умерших.