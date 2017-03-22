Столичній громаді можуть повернути спірну землю на Рибальському острові - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратура міста Києва у судовому порядку ініціювала питання щодо повернення столичній громаді земельної ділянки площею 4,5 га та вартістю понад 123 млн грн, на якій орендар незаконно розпочав житлове будівництво, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Встановлено, що у 2016 році земельну ділянку по вул. Електриків, 23-б (територія Рибальського острову) Київська міська рада надала в оренду товариству для експлуатації та обслуговування майнового комплексу.
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Однак, як з’ясувалося, в порушення умов договору земельна ділянка використовується не за призначенням, а для будівництва житлових будинків.
При цьому, Київською міською радою рішення щодо передачі спірної ділянки під житлове будівництво не приймались, та відповідні зміни до договору оренди землі не вносились.
Реагуючи на вказані порушення, прокуратура міста Києва заявила позов до Господарського суду м. Києва про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки територіальній громаді.