Столичной общине могут вернуть спорную землю на Рыбацком острове - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Прокуратура города Киева в судебном порядке инициировала вопрос о возвращении столичной общине земельного участка площадью 4,5 га и стоимостью более 123 млн грн, на котором арендатор незаконно начал жилищное строительство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Установлено, что в 2016 году земельный участок по ул. Электриков, 23-б (территория Рыбальского острова) Киевский городской совет предоставил в аренду обществу для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса.
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Однако, как выяснилось, в нарушение условий договора земельный участок используется не по назначению, а для строительства жилых домов.
При этом, Киевским городским советом решения о передаче спорного участка под жилищное строительство не принимались, и соответствующие изменения в договор аренды земли не вносились.
Реагируя на указанные нарушения, прокуратура города Киева заявила иск в Хозяйственный суд г.Киева о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка территориальной общине.