Столичной общине могут вернуть спорную землю на Рыбацком острове - прокуратура

Установлено, что в 2016 году земельный участок по ул. Электриков, 23-б (территория Рыбальского острова) Киевский городской совет предоставил в аренду обществу для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КГГА рассказали, когда снесут дома на Рыбацком полуострове

Однако, как выяснилось, в нарушение условий договора земельный участок используется не по назначению, а для строительства жилых домов.

При этом, Киевским городским советом решения о передаче спорного участка под жилищное строительство не принимались, и соответствующие изменения в договор аренды земли не вносились.

Реагируя на указанные нарушения, прокуратура города Киева заявила иск в Хозяйственный суд г.Киева о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка территориальной общине.