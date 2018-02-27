Столичні школярі 3 березня навчатимуться, а 9-го матимуть вихідний

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У суботу, 3 березня, заклади освіти у Києві працюватимуть у звичайному режимі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

«Цього року п’ятницю, 9 березня, у закладах освіти оголошено неробочим днем. Робочий день для вихованців садочків та учнів столичних шкіл перенесено на суботу, 3 березня (за режимом і розкладом п’ятниці)», - йдеться в повідомленні.

У КМДА зміни пояснили тим, що 8 березня – державний вихідний день, у зв’язку з цим роботодавцям рекомендовано скоротити робочий день 7 березня на годину, а 9 березня – зробити вихідним із відпрацюванням у суботу, 3 березня.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" призначила до березневих свят 13 додаткових поїздів та додаткові рейси “Інтерсіті”.

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