Столичные школьники 3 марта будут учиться, а 9-го получат выходной
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В субботу, 3 марта, учебные заведения в Киеве будут работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
“В этом году пятница, 9 марта, в учебных заведениях объявлена нерабочим днем. Рабочий день для воспитанников садов и учеников столичных школ перенесен на субботу, 3 марта (по режиму и расписанию пятницы)", - говорится в сообщении.
В КГГА изменения объяснили тем, что 8 марта — государственный выходной день, в связи с этим работодателям рекомендовано сократить рабочий день 7 марта на час, а 9 марта — сделать выходным с отработкой в субботу, 3 марта.
Как сообщал УНН, “Укрзализныця” назначила к мартовским праздникам 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы “Интерсити”.