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Столичні правоохоронці викрили магазин, де продавали сурогатний алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Правоохоронці Солом’янського району столиці викрили магазин, де реалізовували алкоголь без відповідної документації. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Столичні правоохоронці викрили магазин, де продавали сурогатний алкоголь

Зазначається, що поліцейські вилучили 15 літрів сурогатного алкоголю у пластикових пляшках та 40 пляшок алкогольних напоїв із ознаками підробки.

Реалізовувався товар сумнівної якості у продуктовому магазині на вулиці Монтажників. Правоохоронці опитали очевидців, які підтвердили, що у закладі продають горілку із пластикових пляшок без маркування.

Під час перевірки продавець та власник магазину не змогли надати відповідних документів та дозволів на реалізацію алкогольної продукції.

"У результаті перевірки складено протокол за ч. 1 ст. 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Питання щодо міри покарання правопорушників буде вирішено у судовому порядку", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, за даними журналіста Дубинського, ТОП-чиновники, що забезпечують роботу нелегалів алкогольного ринку, щомісяця заробляють близько 9 млн доларів.

За даними ДФС, протягом 7 місяців 2017 року найбільшу кількість незаконних виробництв алкогольних напоїв було виявлено в Запорізькій і Львівській областях - 7 і 6 випадків відповідно. 

Додамо, що за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази. Обсяги тіньового ринку тим часом виросли і досягають близько 60-70%.

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