Столичні фонтани перестануть працювати 30 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У столиці 30 вересня буде останнім днем роботи фонтанів на Майдані Незалежності, Русанівці та ще кількох вулицях у цьому році. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі підприємства "Київводфонд".
"Останній день робочий буде 30 вересня. Перестануть працювати фонтани на Майдані Незалежності — великий та комплекс із 6-ти малих, на вул.Хрещатик - "Засновники Києва" та "Водяна куля". А також фонтан на вул.Хрещатик, 25, на вул.Васильківській та Русанівці", - повідомили у пресслужбі.
Конкретної дати відновлення роботи фонтанів ще немає. Але зазвичай "Київводфонд" розпочинає роботу фонтанів з 1 травня.
Нагадаємо, у цьому році київські фонтани відновили роботу після зими з 27 квітня.