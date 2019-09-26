Столичные фонтаны перестанут работать 30 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В столице 30 сентября будет последним днем работы фонтанов на Майдане Независимости, Русановке и еще нескольких улицах в этом году. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе предприятия "Киевводфонд".
"Последний день рабочий будет 30 сентября. Перестанут работать фонтаны на Майдане Независимости - большой и комплекс из 6-ти малых, на ул.Крещатик - "Основатели Киева" и "Водяной шар". А также фонтан на ул.Крещатик, 25, на Васильковская и Русановке", - сообщили в пресс-службе.
Конкретной даты возобновления работы фонтанов еще нет. Но обычно "Киевводфонд" начинает работу фонтанов с 1 мая.
Напомним, в этом году киевские фонтаны возобновили работу после зимы с 27 апреля.