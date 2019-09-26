Столичные фонтаны перестанут работать 30 сентября

"Последний день рабочий будет 30 сентября. Перестанут работать фонтаны на Майдане Независимости - большой и комплекс из 6-ти малых, на ул.Крещатик - "Основатели Киева" и "Водяной шар". А также фонтан на ул.Крещатик, 25, на Васильковская и Русановке", - сообщили в пресс-службе.

Конкретной даты возобновления работы фонтанов еще нет. Но обычно "Киевводфонд" начинает работу фонтанов с 1 мая.

Напомним, в этом году киевские фонтаны возобновили работу после зимы с 27 апреля.