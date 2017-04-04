Столичне метро "мінували" понад 150 разів з 2014 року

"Неправдивих повідомлень про замінування за останні роки було дуже багато і кваліфікуються вони як тяжкий злочин, передбачений ст. 159 КК України. З 2014 року зафіксовано більше 150 випадків. Особливий пік припадав на 2014-15 роки. Протягом цього року зафіксовано 2 хибні виклики. Один з них ми розкрили. Дзвінок здійснила людина з психічним розладом", - повідомив він.

Також В.Биков зазначив, що у 2014 році троє осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності, у 2015 році також троє осіб, які вже несуть покарання. За 2016-17 роки слідство ще триває, особи не притягнуті до відповідальності, але проти них відкрито кримінальні провадження.

З його слів, більшість дзвінків здійснювались з непідконтрольноі території - "Л/ДНР".