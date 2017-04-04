Столичное метро "минировали" более 150 раз с 2014 года

"Ложных сообщений о минировании за последние годы было очень много и они квалифицируются как тяжкое преступление, предусмотренное ст. 159 УК Украины. С 2014 года зафиксировано более 150 случаев. Особый пик приходился на 2014-15 годы. В течение этого года зафиксировано 2 ложных вызова. Один из них мы раскрыли. Звонок произвел человек с психическим расстройством", - сообщил он.

Также В.Быков отметил, что в 2014 году трое человек были привлечены к уголовной ответственности, в 2015 году также трое лиц, которые уже несут наказание. За 2016-17 года следствие еще продолжается, лица не привлечены к ответственности, но против них открыты уголовные производства.

По его словам, большинство звонков осуществлялись с неподконтрольной территории "Л/ДНР".