Столичное метро "минировали" более 150 раз с 2014 года

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73317 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110139 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168222 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123574 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121020 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114824 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105820 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158975 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичное метро "минировали" более 150 раз с 2014 года

Столичное метро "минировали" более 150 раз с 2014 года

Киев  •  УНН

 • 14993 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. С 2014 года зафиксировано более 150 случаев ложных вызовов о заминировании, в течение этого года зафиксировано два ложных вызова. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления полиции в метрополитене Виталий Быков, передает корреспондент УНН.

"Ложных сообщений о минировании за последние годы было очень много и они квалифицируются как тяжкое преступление, предусмотренное ст. 159 УК Украины. С 2014 года зафиксировано более 150 случаев. Особый пик приходился на 2014-15 годы. В течение этого года зафиксировано 2 ложных вызова. Один из них мы раскрыли. Звонок произвел человек с психическим расстройством", - сообщил он.

Также В.Быков отметил, что в 2014 году трое человек были привлечены к уголовной ответственности, в 2015 году также трое лиц, которые уже несут наказание. За 2016-17 года следствие еще продолжается, лица не привлечены к ответственности, но против них открыты уголовные производства.

По его словам, большинство звонков осуществлялись с неподконтрольной территории "Л/ДНР".

Украинские Национальные Новости

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