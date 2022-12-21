Столична влада оприлюднила зміни в оцінюванні знань учнів: термін отримання семестрових оцінок продовжили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Департаменті освіти і науки КМДА оприлюднив зміни в оцінюванні учнів столичних шкіл, передає УНН з посиланням на документ.
Оцінки за перший семестр можна буде виставляти до 1 березня 2023 року, а для дітей, які довго не мали зв’язку з учителем, проведуть додаткові заняття під час зимових канікул.
Цитата
«(…) рекомендуємо для учнів, які не можуть бути атестовані за результатами І семестру у звязку із довготривалою відсутністю звязку з вчителем:
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- Організувати під час канікул (до 27 січня 2023 року) компенсаторні консультації/заняття з окремих предметів, під час яких надати можливість, зустрівшись з вчителем, надолужити пропущений матеріал та, у разі необхідності, скоригувати семестрову оцінку;
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- здійснити оцінювання за І семестр (у разі прийняття рішення педрадою) до 1 березня 2023 року», - йдеться у документі.
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Остаточні рішення ухвалюватиме кожен заклад освіти окремо.