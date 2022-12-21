Столична влада оприлюднила зміни в оцінюванні знань учнів: термін отримання семестрових оцінок продовжили

Оцінки за перший семестр можна буде виставляти до 1 березня 2023 року, а для дітей, які довго не мали зв’язку з учителем, проведуть додаткові заняття під час зимових канікул.

Цитата

«(…) рекомендуємо для учнів, які не можуть бути атестовані за результатами І семестру у звязку із довготривалою відсутністю звязку з вчителем:



Організувати під час канікул (до 27 січня 2023 року) компенсаторні консультації/заняття з окремих предметів, під час яких надати можливість, зустрівшись з вчителем, надолужити пропущений матеріал та, у разі необхідності, скоригувати семестрову оцінку;



здійснити оцінювання за І семестр (у разі прийняття рішення педрадою) до 1 березня 2023 року», - йдеться у документі.



Остаточні рішення ухвалюватиме кожен заклад освіти окремо.