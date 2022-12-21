Столичные власти обнародовали изменения в оценке знаний учащихся: срок получения семестровых оценок продлили

Оценки за первый семестр можно будет выставлять до 1 марта 2023 года, а для детей, долго не имевших связи с учителем, проведут дополнительные занятия во время зимних каникул.

Цитата

«(…) рекомендуем для учащихся, которые не могут быть аттестованы по результатам I семестра в связи с длительным отсутствием связи с учителем:



Организовать во время каникул (до 27 января 2023 года) компенсаторные консультации/занятия по отдельным предметам, во время которых предоставить возможность, встретившись с учителем, наверстать пропущенный материал и, в случае необходимости, скорректировать семестровую оценку;



Осуществить оценку за I семестр (в случае принятия решения педсоветом) до 1 марта 2023», - говорится в документе.



Окончательные решения будет принимать каждое учебное заведение в отдельности.