Столична прокуратура закрила справу щодо члена НАЗК Р.Рябошапки (доповнено)

"Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Рябошапки", - сказали у прес-службі.

Нагадаємо, на підставі звернення народного депутата України внесено відомості до ЄРДР щодо колишнього заступника міністра юстиції Руслана Рябошапки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368-2 ККУ (незаконне збагачення) та розпочате досудове розслідування.

Сам Р.Рябошапка на своїй сторінці у Facebook надав коментар щодо кримінального провадження про "незаконне збагачення" у вигляді оплати роботи експерта від міжнародної організації за офіційним контрактом.

Він повідомив, що з жовтня 2014 р. по березень 2016 р. не перебував на публічній службі, тобто не був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а тому не міг бути суб'єктом злочину незаконного збагачення.

"У цей же час я постійно перебував за межами України, у Франції. Про що зазначив у своїй декларації за 2015 р., яку подавав при проходженні конкурсу на посаду члена НАЗК. Всі кошти отримані від ОЕСР та ПРООН я вказав у декларації у графі коштів, отриманих за межами України, оскільки жив і працював за кордоном. При цьому, ні ОЕСР, ні ПРООН, не є резидентами України, а отже їх кошти не походять з України", - пояснив він.

Р.Рябошапка резюмував, що предметом контрактів з ПРООН не було нічого, що було б навіть віддалено пов'язане з системою е-декларування.