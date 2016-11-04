Столичная прокуратура закрыла дело в отношении члена НАПК Р.Рябошапки (дополнено)

"Прокуратура закрыла уголовное производство по Р.Рябошапке", - сказали в пресс-службе.

Напомним, на основании обращения народного депутата Украины внесли сведения в ЕРДР в отношении бывшего заместителя министра юстиции Руслана Рябошапки по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368-2 УК (незаконное обогащение) и начали досудебное расследование.

Сам Р.Рябошапка на своей странице в Facebook предоставил комментарий относительно уголовного производства о "незаконном обогащении" в виде оплаты труда эксперта от международной организации по официальному контракту.

Он сообщил, что с октября 2014 г. по март 2016 г. не состоял на государственной службе, то есть не был лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а потому не мог быть субъектом преступления незаконного обогащения.

"В это же время я постоянно находился за пределами Украины, во Франции. О чем отметил в своей декларации 2015 г., которую подавал при прохождении конкурса на должность члена НАПК. Все средства полученные от ОЭСР и ПРООН я указал в декларации в графе средств, полученных за пределами Украины, поскольку жил и работал за рубежом. При этом, ни ОЭСР, ни ПРООН не являются резидентами Украины, а следовательно их средства не происходят из Украины", - пояснил он.

Р.Рябошапка резюмировал, что предметом контрактов с ПРООН не было ничего, что было бы даже отдаленно связано с системой электронного декларирования.