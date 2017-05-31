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Столична прокуратура відстояла повернення у держвласність стадіону “Спартак”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Київський апеляційний господарський суд Києва залишив рішення суду попередньої інстанції про повернення до державної власності навчально-спортивної бази “Спартак” по вулиці Кирилівській. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратура міста Києва.

Столична прокуратура відстояла повернення у держвласність стадіону “Спартак”

“Завдяки обґрунтованій та принциповій позиції прокуратури м. Києва у державну власність з незаконного володіння повернуто учбово-спортивну базу "Спартак" по вул. Кирилівський (колишня вул. Фрунзе), 105 вартістю понад 300 млн гривень”, — наголосили у прокуратурі.

За інформацією прес-служби прокуратури, об’єкт нерухомості, до складу якого входять спортивний комплекс з трибунами та адмінкорпусом, басейн, готель та інші споруди загальною площею майже 7 тис. кв. м, перебував у віданні організації профспілок СРСР, після розпаду якого був закріплений за Федерацією професійних спілок України. У подальшому на підставі рішення районного суду м. Києва спірне майно перейшло у власність Федерації професійних профспілок України.

Разом з тим встановлено, зауважили у відомстві, що відчуження вказаного майна з державної власності відбулося без згоди Фонду державного майна України, а відтак перебуває у володінні Федерації професійних спілок України незаконно.

У зв’язку з цим, підкреслили у прес-службі, прокуратура міста Києва пред’явила позов до суду про визнання право власності держави на вказаний спортивний комплекс та витребування його з незаконного володіння.

За результатами судового розгляду рішенням Господарського суду м.Києва, залишеним в силі постановою Київського апеляційного господарського суду, позовні вимоги прокурора визнані законними та задоволені у повному обсязі, додали у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, держреєстраторів у Києві викрито у незаконному відчуженні об'єктів власності.

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