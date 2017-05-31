Столичная прокуратура отстояла возвращения в госсобственность стадиона "Спартак"

"Благодаря обоснованной и принципиальной позиции прокуратуры. Киева в государственную собственность из незаконного владения возвращено учебно-спортивную базу" Спартак "по ул. Кирилловский (бывшая ул. Фрунзе), 105 стоимостью более 300 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

По информации пресс-службы прокуратуры, объект недвижимости, в состав которого входят спортивный комплекс с трибунами и админкорпусом, бассейн, гостиница и другие сооружения общей площадью почти 7 тыс. кв. м, находились в ведении организации профсоюзов СССР, после распада которого был закреплен за Федерацией профсоюзов Украины. В дальнейшем, на основании решения районного суда. Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных профсоюзов Украины.

Вместе с тем установлено, отметили в ведомстве, что отчуждение указанного имущества из государственной собственности произошло без согласия Фонда государственного имущества Украины, а затем находится во владении Федерации профессиональных союзов Украины незаконно.

В связи с этим, подчеркнули в пресс-службе, прокуратура города Киева предъявила иск в суд о признании право собственности государства на указанный спортивный комплекс и истребовании его из незаконного владения.

По результатам судебного рассмотрения решением суда Киева, оставленным в силе постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда, исковые требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объеме, добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, госрегистраторов в Киеве разоблачены в незаконном отчуждении объектов собственности.