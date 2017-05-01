Столична поліція не зафіксувала порушень під час першотравневих акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Співробітники поліції Києва не зафіксували правопорушень під час першотравневих акцій, які відбувалися в центрі міста. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУНП у Києві.
“Все було спокійно, правопорушень під час заходів не зафіксовано”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, у світі відзначають Міжнародний день праці.
В містах України та столиці зокрема пройшли масові заходи, присвячені 1 травня.
Як повідомляв УНН, під час першотравневого мітингу у Вінниці близько 20 молодиків намагалися завадити проведенню заходу та виривали прапори з рук мітингувальників.
Також нагадаємо, двоє людей постраждали під час масових заходів у Херсоні.