Столичная полиция не зафиксировала нарушений во время первомайских акций
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сотрудники полиции Киева не зафиксировали правонарушений во время первомайских акций, которые происходили в центре города. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Киеве.
“Все было спокойно, правонарушений во время мероприятий не зафиксировано”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, сегодня, 1 мая, в мире отмечают Международный день труда.
В городах Украины и столице в частности прошли массовые мероприятия, посвященные 1 мая.
Как сообщал УНН, во время первомайского митинга в Виннице около 20 молодых людей пытались помешать проведению мероприятия и вырывали флаги из рук митингующих.
Также напомним, два человека пострадали во время массовых мероприятий в Херсоне.