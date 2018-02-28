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Стокгольмський арбітраж сьогодні має винести рішення у справі "Нафтогазу" і "Газпрому"

Стокгольмський арбітраж сьогодні має винести рішення у справі "Нафтогазу" і "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Стокгольмський арбітраж сьогодні планує винести рішення у справі між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" щодо контракту з транзиту газу, передає УНН.

Зокрема, 9 листопада Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничний термін винесення рішення у справі між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" щодо контракту на транзит газу на 28 лютого 2018 року.

Додамо, між "Нафтогазом" та "Газпромом" діє два контракти: на поставку газу та на його транзит територією України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з цих контрактів.

Як повідомляв УНН, наприкінці травня минулого року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Газпром" щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати".

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