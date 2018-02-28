Стокгольмский арбитраж сегодня должен вынести решение по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"

В частности, 9 ноября Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма перенес предельный срок вынесения решения по делу между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" по контракту на транзит газа на 28 февраля 2018 года.

Добавим, между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из этих контрактов.

Как сообщал УНН, в конце мая прошлого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к ПАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".