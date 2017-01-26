"Стіна" із Мексикою вартуватиме США 15 млрд дол. - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що конгрес просувається в обговоренні будівництва стіни на кордоні США з Мексикою, і під час аналізу з'ясувалося, що вартість стіни становитиме від 12 до 15 млрд дол., повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Разом з тим, за інформацією ЗМІ, М.Макконнелл і спікер палати представників Пол Райан не уточнили, хто буде платити за зведення захисної споруди.
“Ми очікуємо, що на цю статтю витрат буде виділено додатковий бюджет”, — сказав М.Макконнелл.
Раніше президент США Дональд Трамп запропонував президенту Мексики Енріке Пена Ньєто не приїжджати до Вашингтона, якщо його країна не має наміру оплачувати будівництво стіни на кордоні між двома країнами.