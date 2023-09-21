Стільці для укриттів на 1,3 млн гривень: посадовиці Дніпровської РДА повідомлено ще одну підозру

Деталі

За даними слідства, підозрювана, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, закупила стільці для облаштування укриттів по завищеній вартості.

При цьому посадовиця проігнорувала той факт, що комерційна пропозиція учасника не відповідала ринковій, а умови договору суперечили інтересам держави.

Сума збитків становить понад 1, 3 млн гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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11 вересня 2023 року суд за клопотанням прокуратури обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив від посади на такий саме термін.

Нагадаємо

Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА підозрюють у розтраті коштів при закупівлі овочерізок в укриття Києва. Ціна придбаного обладнання для обробки продуктів виявилася завищеною на майже 300 тис. грн