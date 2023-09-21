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Стулья для укрытий на 1,3 млн гривен: чиновнице Днепровской РГА сообщено еще одно подозрение

Киев • УНН

 • 154145 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Чиновнице Днепровской РГА, которую подозревают в растрате бюджетных средств сообщает о еще одном подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, подозреваемая, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, закупила стулья для обустройства укрытий по завышенной стоимости. 

При этом чиновница проигнорировала тот факт, что коммерческое предложение участника не соответствовало рыночному, а условия договора противоречили интересам государства. 

Сумма убытков составляет более 1, 3 млн гривен.

При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнице отдела управления образования Днепровской РГА в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Дополнительно 

11 сентября 2023 года суд по ходатайству прокуратуры избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил от должности на такой же срок. 

Напомним 

Начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА подозревают в растрате средств при закупке овощерезок в укрытие Киева. Цена приобретенного оборудования для обработки продуктов оказалась завышенной на почти 300 тыс. грн

 

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